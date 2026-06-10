Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferi için yönetime "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde İngiliz kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor.
- Fenerbahçe'nin stoper transferi için birinci hedefi Manchester City'den Nathan Ake.
- Aziz Yıldırım, Nathan Ake transferi için yönetime tam yetki ve 'Ne gerekiyorsa yapın' talimatı verdi.
- Nathan Ake, geçen sezon Manchester City'de 32 maçta 1644 dakika süre aldı.
Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarında gaza bastı. Forvet hattına yapılacak takviyelerin ardından savunmayı da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
HEDEF NATHAN AKE
Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin stoper transferindeki öncelikli hedefi Manchester City forması giyen Nathan Ake oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı savunmacının menajeriyle ilk temasları kurduğu ve olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.
MANCHESTER CITY İLE MASAYA OTURULACAK
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor. İngiliz kulübünün, deneyimli savunmacı için piyasa değerinin üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
"NE GEREKİYORSA YAPIN"
Haberde yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım, transferin gerçekleşmesi için yönetime tam yetki verdi. Tecrübeli başkanın, Nathan Ake transferi konusunda kurmaylarına "Ne gerekiyorsa yapın" talimatını verdiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Toplam 1644 dakika sahada kalan Ake, takımının savunmadaki önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.