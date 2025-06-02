Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Barış Müzakereleri İçin İstanbul'da Bir Araya Geliyor

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Barış Müzakereleri İçin İstanbul'da Bir Araya Geliyor
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen kritik toplantı için Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'na geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başlayacak.

Türkiye- Rusya ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri kapsamında düzenlenecek kritik toplantı için Çırağan Sarayı'na geldi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda yapılacak kritik toplantıyı yerli ve yabancı basın mensupları da yakından takip ediyor. Türkiye - Rusya - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılıyor. Toplantı öncesi Türkiye-Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'na geldi. Toplantının 13.00'de başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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