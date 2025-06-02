Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı

İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısı öncesi heyetler, Çırağan Sarayı'na gelmeye başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda yapılacak kritik toplantıyı yerli ve yabancı basın mensupları da yakından takip ediyor. Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak. Kritik toplantı öncesi heyetlerin, Çırağan Sarayı'na gelmeye başladığı öğrenildi. - İSTANBUL