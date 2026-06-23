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Türkiye Noterler Birliği Başkanı seçilen Fulya Uysal Güler göreve başladı

Türkiye Noterler Birliği Başkanı seçilen Fulya Uysal Güler göreve başladı
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Türkiye Noterler Birliği'nin 55. Olağan Genel Kurulu sonrasında başkanlığa seçilen Fulya Uysal Güler, görevine başladı ve mesleğin gelişimi için çalışacaklarını açıkladı.

Türkiye Noterler Birliğinin 55. Olağan Genel Kurulu sonrasında Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Fulya Uysal Güler, görevine başladı.

Türkiye Noterler Birliği başkanlığı görevine başlayan Güler yaptığı açıklamada, "Türkiye Noterler Birliğinin 55. Olağan Genel Kurulu sonrasında Yönetim Kurulumuzun 16 Haziran 2026 tarihli toplantısında Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevine seçilmiş bulunmaktayım. Başkan Yardımcımız Sayın Seran Özdemir, Sayman Üyemiz Sayın Gülsüm Bülte ve Yönetim Kurulumuzun değerli üyeleriyle birlikte; noterlik mesleğinin gelişimi, Birliğimizin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha da ileriye taşınması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şahsıma ve yönetimimize gösterilen güven için teşekkür ediyor, yeni dönemin mesleğimiz, Birliğimiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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