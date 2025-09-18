Haberler

Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları TEKNOFEST'te Sergileniyor
Türkiye'nin geliştirdiği insansız deniz araçları olan Marlin, Salvo, Albatros-S ve Sancar, TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu. Bu platformlar, çeşitli keşif, gözetleme ve savunma görevlerini personel riske atmadan gerçekleştirme kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Türkiye'nin insansız deniz araçları TEKNOFEST'te ön plana çıktı. Marlin, Salvo, Albatros-S ve Sancar platformları, personel riske atmadan keşif, gözetleme ve savunma görevlerini icra ediyor. Türkiye'nin insansız deniz araçlarındaki başarılarını sergileyen ürünler, TEKNOFEST ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin denizdeki savunma teknolojisi

Sancar, mayın karşı tedbir görevlerinde kullanılırken, Albatros-S kamikaze saldırı yetenekleri ve sürü halinde operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Marlin, elektronik destek ve taarruz görevleri kapsamında su üstü hedeflere seyir füzesi atabiliyor. Salvo ise liman savunması, keşif ve gözetleme görevlerini personel riske atmadan yerine getiriyor. - İSTANBUL

