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Türkiye'nin İlk Yüzer GES Zirvesi Adıyaman'da Yapılacak

Türkiye'nin İlk Yüzer GES Zirvesi Adıyaman'da Yapılacak
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Adıyaman Üniversitesi, Yüzer Ges Zirvesi'ni Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği ile birlikte düzenliyor. Zirve, 5 Aralık'ta yenilenebilir enerji sektörünün gelecek perspektiflerini ele alacak sunumlar ve paneller ile gerçekleştirilecek.

Adıyaman Üniversitesi olarak enerji çalıştayı kapsamında bu yıl Türkiye'nin ilk tematik programı olacak Yüzer Ges Zirvesini Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) ile birlikte düzenleniyor.

Bu zirvede Yüzer GES özelinde yenilenebilir enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir konuya odaklanılacak. Yüzer GES Sistemlerinin güncel gelişmeleri, karşılaştığımız zorluklar ve geleceğe yönelik vizyonlarımız hakkında 5 Aralık'ta kapsamlı sunumlar ve panel tartışmaları gerçekleştirilecek. Tüm sektör paydaşlarını, akademisyenleri ve karar vericilerinin davet edildiği Türkiye'nin ilk tematik Yüzer GES Zirvesi 5 Aralık Perşembe Günü gerçekleştirilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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