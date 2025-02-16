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Türkiye'nin İlk Tematik Peynir Müzesi Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin İlk Tematik Peynir Müzesi Yoğun İlgi Görüyor
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Kars'ta bulunan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Vali Ziya Polat, müzeyi gezerek peynir çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Vali Ziya Polat, Peynir Müzesi'ni vatandaşlarla birlikte gezdi, müzeyi ziyaretçilere anlattı.

Kars Valisi Ziya Polat, başta Gravyer ve Kars kaşarı olmak üzere peynir çeşitlerini tanıtan ve bölgenin geleneksel peynir üretim tekniklerini sergileyen müze de bir takım incelemelerde bulundu. Polat, Müze Müdürü Yeşim Koç'tan bilgi aldı. Koç ile birlikte müzeyi dolaştı. O anda müzeyi ziyaret eden vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Peynir Müzesi'nin vatandaşlara anlatarak, vatandaşlarla birlikte müzeyi gezdi. Polat, daha sonra müzeden ayrıldı.

Öte yandan açıldığı günden itibaren Kars turizmine önemli katkılar sağlayan Peynir Müzesi, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Grevyer ve Kars Kaşarı ve peynir çeşitlerinin hikayesininin görsellerle anlatıldığı müze, her gün ziyaretçileriyle dolup taşıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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