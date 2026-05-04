Türkiye'nin ilk şekersiz çekme helvası Afyonkarahisar'da üretildi

Afyonkarahisarlı şekerleme ustası Bülent Kılınçarslan, çölyak hastası oğlu için glütensiz gıda ürünleri üretmek için 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kiraladığı bir imalathanede 9 yıl içerisinde kaliteli tahıllardan glütensiz pişmaniye, çikolata kaplamalı pişmaniye, met helvası ve çikolata kaplamalı met helvası üretti. Çölyak hastaları başta olmak üzere doğal beslenmeyi sevenlerin beğenisini kazanan ürünlerin ardından Kılıçarslan, 7 ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda yulaf unu, hurma suyu ve zeytinyağı kullanarak Türkiye'nin ilk 'şekersiz çekme helvasını' da üretmeyi başardı.

Kılıçarslan, seri üretime başladıkları şekersiz çekme helvanın tamamen doğal ve besleyici bir ürün olduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk olan şeker içermeyen çekme helvayı ürettik"

Çekme helvayı şeker hassasiyeti ve kronik rahatsızlıkları olan herkesin tüketebileceği dile getiren Kılıçarslan şunları söyledi:

"Ürün içeriğimiz sadece yulaf unu, hurma suyu ve zeytinyağından oluşuyor. Glütensiz, katkı ve koruyucu madde kesinlikle içermiyor. Analiz raporunda besin değeri de müthiş çıktı. Çölyak, kalp hastaları, şeker hastaları, sporcular ve doğalseverlerin de rahatlıkla bu ürünümüzü tüketebilir. Lezzeti muhteşem. Tadanlar çok beğeniyor. Türkiye'de ilk olan şeker içermeyen çekme helvayı ürettiğimiz için onur ve gurur duyuyoruz."

"Şekersiz çekme helvamızı tüketenlerin bize çok güzel geri dönüşleri oluyor"

Kılıçarslan, şekersiz çekme helvanın seri üretimine başladıklarını belirterek Afyonkarahisar ve Türkiye'nin farklı illerine satışını yaptıklarını vurguladı. Türkiye'de olmayan bir ürünü ürettikleri için mutlu olduklarına vurgulayan Kılıçarslan, "Şekersiz çekme helvamızı tüketenlerin bize çok güzel geri dönüşleri oluyor. Müthiş ve olağanüstü bir ürün diyerek şaşıran insanlar çok fazla. İçeriğini beğenenler güzel yorum yapıyorlar. Bazı çölyak aileleri de sevinçlerini ağlayarak dile getiriyor. Bu ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kılınçarslan, yeni glütensiz gıda ürünleri üretmek için Ar-Ge çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı