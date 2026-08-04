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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu
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Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın Tuğgeneral rütbesine yükseltildiği açıklandı. Gezeravcı, 2024'te Axiom Mission 3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 21 günden fazla uzayda kalmıştı.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Tuğgeneral olduğu öğrenildi.

Yüksek Askeri Şüra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nun Tuğgeneralliğe yükselenler arasında olduğu öğrenildi. Gezeravcı, 2024'te Axiom Mission 3 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 21 günden fazla uzayda kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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