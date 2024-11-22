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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis'te Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis'te Öğrencilerle Buluştu
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Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis'teki Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı ve öğrencilere ilham verdi.

Milli Uzay Programı'nın önemli kilometre taşlarından biri olan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis'te öğrencileri bir araya geldi.

Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot olarak uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi. Alper Gezeravcı, Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte uzay yolculuğu deneyimlerini ve Türkiye'nin uzay programı hakkında bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, onlara bilim, teknoloji ve uzay alanlarında ilham vererek kariyer hedeflerine ulaşma konusunda motivasyon sağladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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