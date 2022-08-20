Türkiye'nin gündemine oturmuştu, psikolojisi bozulan buzağı banyo yaptı Yerel Haberler Türkiye'nin gündemine oturmuştu, psikolojisi bozulan buzağı banyo yaptı Sivas'ta Türkiye'nin gündemine oturan buzağı psikolojisi düzelince bu seferde banyo yaptı Sivas'ta Türkiye'nin gündemine oturan buzağı psikolojisi düzelince bu seferde banyo yaptıSivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan... Türkiye'nin gündemine oturmuştu, psikolojisi bozulan buzağı banyo yaptı Sivas'ta Türkiye'nin gündemine oturan buzağı psikolojisi düzelince bu seferde banyo yaptı SİVAS - Sivas'ta Türkiye'nin gündemine oturan buzağı psikolojisi düzelince bu seferde banyo yaptı Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde buzağısının bunalımda olduğunu düşünerek otomobiline bindirip şehir turu attırmıştı. Bu durum ise 19 yıl önce yaşanan Dana Ferhat'ı akıllara getirmişti. Şehir turundan sonra bunalımdan çıkan buzağı bu seferde banyo yaptı. Yetiştiricisi Koçyiğit tarafından sabunlanarak yıkanan buzağının mutlu olduğu görüldü. Aydın Koçyiğit, buzağısının bunalımdan çıkıp kendine geldiğini ve banyo yaptırdığını söyledi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman Gemerek Türkiye Aydın Sivas Yerel Güncel Haberler

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