Türkiye'nin 22'nci Sakin Şehri Finike oldu

Antalya'nın batısında yer alan tarımın ve turizmin önemli merkezlerinden Finike, Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ağı'na dahil olan 22. ilçe oldu. Şehrin her alanda tanıtımı ve gelişimi için elini taşın altına koyan Antalya Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve yoğun lobi faaliyetleri sonucu elde edilen başarı, Antalya'da çevrenin korunması ve turizmin çeşitlenmesi anlamında pek çok artı sağlayacak.

14-15 Nisan tarihlerinde Polonya'nın Reszel şehrinde toplanan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, yaşamın kolay olduğu sakin şehirlerin ortak buluşma noktası olarak nitelendirilen Uluslararası Cittaslow Ağı'na Antalya'nın Finike ilçesini de dahil etti. Finike'nin "sakin şehir" olabilmek için üç yıldır sürdürdüğü çalışmalara destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 26-29 Ekim 2022 tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenen 6. Dünya Cittaslow Forumu'na katılarak aday ilçe Finike ile ilgili sunum ve görüşmeler yapmıştı. Finike'nin sakin şehir unvanı almasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu konuda ilçelerle yürüttüğü iş birliği çalışması ve yoğun lobi faaliyetleri de olumlu sonuçlanmış oldu.

Kriterler yerine getirildi

Polonya'nın Reszel şehrinde düzenlenen toplantıda, Uluslararası Cittaslow Komite Başkanı Mauro Migliorini, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca'ya Cittaslow bayrağı ve sertifikasını takdim etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da Finike heyetini yalnız bırakmadı. Uluslararası Cittaslow ağına dahil olabilmek için pek çok kriteri yerine getirmek gerekiyor. Hava ve su temizliği, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yolları gibi çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesi, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar, sosyal uyum, ortaklıklar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar başlığı altında yer alan kriterleri yerine getiren Finike, sakin şehir unvanını almaya hak kazandı.

"Sırada Demre, Elmalı ve İbradı var"

Yaşamın huzurlu olduğu, doğa ve kültürün korunduğu bölgeleri kapsayan sakin şehir unvanı ile Finike'nin kültürel ve tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve kendine özgü tatlarını tüm dünya tanıyacak. Finike'nin sakin şehir unvanı almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'nın tanıtımı için her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. Son olarak düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım sağladık. Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) çatısı altında katıldığımız bu fuarda yoğun ilgi gördük. Şimdi elimiz daha güçlü. Avrupalı turistlerin seyahat planı yaparken kriterleri arasında bulunan sakin şehir ağına dahil bir ilçemiz var. Bu Antalya'da turizmin çeşitlenmesi ve şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'yi de tebrik ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Finike'de altyapı ve meydan düzenlemesi başta olmak üzere çalışmalarımız sürüyor.

Antalya'mızda bu unvana sahip olabileceğini düşündüğümüz Elmalı, Demre ve İbradı ilçelerimiz için de öncülük ederek sakin şehir ağına dahil olabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca ilk defa başlayacak olan Metropol Cittaslow kenti unvanını da Antalya'mıza kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA