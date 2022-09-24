Türkiye Kaykay Şampiyonası Esenyurt'ta

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası’ 3.etabı başladı. Avrupa Yakası’nın en büyük kaykay parkı olma özelliğine sahip Esenyurt Kaykay Parkı’nda gerçekleşen yarışlarda, Türkiye’nin dört bir yanından 4’ü milli sporcu olmak üzere toplamda 70 lisanslı sporcu mücadele etti.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası' 3.etabı başladı. Avrupa Yakası'nın en büyük kaykay parkı olma özelliğine sahip Esenyurt Kaykay Parkı'nda gerçekleşen yarışlarda, Türkiye'nin dört bir yanından 4'ü milli sporcu olmak üzere toplamda 70 lisanslı sporcu mücadele etti.

Avrupa Yakası'nın en büyük kaykay parkı olma özelliğine sahip olan 'Esenyurt Kaykay Parkı', 2024 Paris Olimpiyatları'na giden yolda önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptı.

Şehitler Parkı içerisinde bulunan kaykay parkında gerçekleşen organizasyona, Türkiye Kaykay Federasyonu Genel Sekreteri Muhsin Mete, Türkiye Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Kürşat Onbaşlı, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları Veysel Bal, Selçuk Günerhan, Hayrettin Babahan, Günnur Yıldırım, Cemal Güneysu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Elemeler ve yarı final yarışları ile devam eden etkinliğe, Ankara, Karaman, Kayseri, Konya, İzmir, Denizli, Kocaeli, Çankırı ve İstanbul olmak üzere 9 farklı şehirden 20'si kadın 50'si erkek olmak üzere toplam 70 lisanslı sporcu katıldı. Nefes kesen anların yaşandığı yarı final yarışının ardından 8 sporcu final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Herhangi bir olumsuzluk anında acil müdahale için Esenyurt Belediyesi sağlık ekipleri alanda hazır beklerken, mobil ikram araçları da sporculara ve seyircilere gün boyu çay ve kahve ikramında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR KATILDI"

Yarışlarda derece elde eden sporcuların Milli Takım'a girmeye hak kazanacaklarını söyleyen Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal, "Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Kaykay Şampiyonası'nın 3. etabını gerçekleştiriyoruz. Burada hem Türkiye'nin ilk üçünü belirleyeceğiz hem de genç kardeşlerimiz buradan sonra Milli Takım'a girmeye hak kazanacak. Bu etaplardan hemen sonra milli takım kampları yapacağız ve Milli Takım'la beraber de içinde bulunduğumuz 2024 Paris Olimpiyatları sürecimize dahil olma şansı yakalayacaklar" dedi.

"ESENYURT'TA İYİ Kİ SKATE PARK AÇILMIŞ"

Şampiyonaya katılan yarışmacılar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İrem Keskin: "Kocaeli'den geliyorum. Buranın en güzel yanı içeriye girişlerin ve çıkışların denetim altında olması. Yarışmadan çok burada güzel vakit geçirmek istiyorum. Yarışmaların güzel yanı bu. Bir rekabet ortamından çok arkadaşlarını izlemek. Başarısız olabilirsiniz zaten günlük hayatta da başarısız oluyoruz."

-Boran Akan: "İlk kez bir skate parka geldim. Çok güzel, iyi ki Esenyurt'ta açılmış."

Şampiyonada, 25 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan final yarışlarının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla ödül töreni yapılacak. Yarışma sonucunda dereceye giren sporcular, Esenyurt Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.