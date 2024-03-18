Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, Çorum'da okuyan öğrencilerin mektuplarıyla duygusal anlar yaşadı
Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan Gülten öğretmen, öğrencilerine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi. Yazılan mektuplar, Türkiye-İran sınırında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı'na gönderildi ve askerler tarafından okundu. Askerler, mektubun okunduğu sırada duygusal anlar yaşadı ve karakol komutanı, Gülten öğretmene ve öğrencilere teşekkür etti.
Türkiye- İran sınırında görev yapan askerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çorum'da okuyan öğrencilerin mektuplarıyla duygu dolu anlar yaşadı.
Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan, babası terör gazisi ve polis memuru olan Gülten öğretmen, 40 öğrencisine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi. Yazılan tüm mektupları Türkiye-İran sınır hattında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine gönderen Gülten öğretmenin mektubunu alan askerler mektubun okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşarken, karakol komutanı tarafından Gülten öğretmene ve öğrencilerine teşekkür edildi. - AĞRI