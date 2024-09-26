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Türkiye Güzeli İdil Bilgen Bingöl'e Atandı, Göreve Başlamadı

Türkiye Güzeli İdil Bilgen Bingöl'e Atandı, Göreve Başlamadı
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2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'deki göreve atandı ancak henüz görevine başlamadı. Bilgen, 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermezse 6 ay sonraki kuraya katılacak.

Sağlık Bakanlığının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, göreve başlamadı. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse bu göreve başlayabilecek, vermezse 6 ay sonraki kuraya katılabilecek.

2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezine atandı. 9 Eylül'de ataması yapılan İdil Bilgen'in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl'deki görevine başlayabilecek. Bilgen, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek.

Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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