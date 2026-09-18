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Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği : Bize söz verip yerine getirmiyorlar

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Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği : Bize söz verip yerine getirmiyorlar
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TEMUD Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Mustafa Barca, emekli ve çalışan uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Barca, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek maaş ve kadro sorunlarının çözülmesi çağrısı yaptı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - TEMUD Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Mustafa Barca, emekli ve çalışan uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesini, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Mustafa Barca, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 40 ilde şu an imza kampanyası başlattık. Emekli uzman çavuşlar ve halen çalışan uzman çavuşların özlük haklarının verilmesi için birçok yürüyüşler yaptık. Kayseri'den Ankara'ya yürüyüşler yaptık. Birçok siyasetçilerle görüştük. Bize defalarca söz verilmesine rağmen hiçbir vaatlerini yerine getirmediler. Biz emekli uzman çavuşlar olarak geçinemiyoruz, maaşlarımız çok düşük. Sosyal hakkımız, hiçbir hakkımız yok. Orduevlerine giremiyoruz. Ordunun hiçbir şeyinden faydalanamıyoruz. Çalışanların da birçok sorunları var. Halen sözleşmeli. Normal taşeronda çalışan bir işçi bile her yıl kadroya alınıyor ama uzman çavuşlar 40 yıldır kadroya alınmıyor. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyoruz biz. Sağlık yönergesi yok çalışan uzman çavuşlarda. En kötü hastalandın, 1 ay rapor aldığında seni işten, görevden atıyorlar. 30 gün disiplin cezası aldığında seni görevden atıyorlar.

Hiçbir garantin, hiçbir güvencen yok. Köle gibi çalıştırılıyoruz, limon gibi sıkılıp atılıyoruz. Biz, kendim de olmak üzere 45 yaşında mağdur edildik, resen emekli edildik o zaman. ve kademeye giremediğimiz için de bizim maaşlarımız düşük. 3 bin kişiye yakın böyle mağdur emekli var. Çok düşük maaş almaktayız, asgari ücret civarında. Daha aşağı alan arkadaşlarımız da var. Bu konuda çok mağduruz. Hükümetten, devletimizden bu konuların düzeltilmesini istiyoruz. Ama yıllardır bize söz verip vaatlerini yerine getirmiyorlar. Buradan da onlara kırgınlığımızı belirtiyoruz."

Kaynak: ANKA
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