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Türkiye'de kar soğuk, Antalya'da deniz keyfi

Yerel Haberler

Türkiye'de kar soğuk, Antalya'da deniz keyfi

Tüm yurdu soğuk ve karlı hava etkisi altına alırken, Antalya'da turistler ve bazı vatandaşlar deniz keyfi yaptı.

Tüm yurdu soğuk ve karlı hava etkisi altına alırken, Antalya'da turistler ve bazı vatandaşlar deniz keyfi yaptı.

Ülke genelinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da poyraza rağmen termometreler de güneşli havayla birlikte 15 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilenler ise Konyaaltı Sahili'ne gelerek yürüyüş yapıp, kumsalda vakit geçirdi. Bazı turist ve vatandaşlar ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Parklarda sohbet edenler kadar, kumsala uzanıp kitap okuyanların da olduğu görüldü. 19 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığının, hava sıcaklığını geçtiği belirtildi. Tur tekneleri ise sahil bandında tur yaptı.

Denizden çıkan bir vatandaş, "Hem yüzüyorum hem spor yapıyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindeyiz. Etrafımızda her yer insan dolu. Biz de şehrin güzelliklerinden yararlanıyoruz. Her yerde soğuk var ama burası Antalya" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konyaaltı Sahili Güneşli Antalya Yerel Haberler

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