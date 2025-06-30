Türkiye'de Dernek Sayıları Açıklandı: İstanbul Zirvede

Türkiye'de Dernek Sayıları Açıklandı: İstanbul Zirvede
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 2025 yılındaki dernek sayılarını açıkladı. En fazla dernek İstanbul'da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin illerde bulunan dernek sayılarını açıkladı.

Genel Müdürlüğün verilerine göre Türkiye'de 101 bin 883 dernek bulunuyor. En fazla derneğin bulunduğu il 23 bin 277 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 10 bin 548 dernek ile Ankara, 5 bin 560 dernekle İzmir, 3 bin 276 dernek ile Kocaeli, 2 bin 756 dernekle Konya, 2 bin 131 dernekle Antalya, bin 969 dernekle Mersin, bin 966 dernekle Sakarya, bin 831 dernekle de Balıkesir izledi.

Türkiye'nin köy sayısı bakımından birinci, yerleşim yeri sayısı bakımından ise ikinci en büyük şehri olan Sivas'ta bulunan dernek sayısı ise 636 olarak açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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