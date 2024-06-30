Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de 10 Bin 256 Çocuk 'Koruyucu Aile' Programıyla Sıcak Aile Ortamına Kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 10 bin 256 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'koruyucu aile' programıyla sıcak bir yuva buldu. Koruyucu aile olan Doğan ailesi, bu süreci anlattı ve herkesin koruyucu aile olmayı düşünmesini tavsiye etti.

Türkiye'de 10 bin 256 çocuk 'Koruyucu Aile' programıyla sıcak aile ortamına kavuştu. O ailelerden biri olan Doğan ailesi, koruyucu aile oldukları oğullarına kavuşma sürecini anlattı.

Türkiye'de şu anda 8 bin 547 aile 10 bin 256 çocuğa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'koruyucu aile' programı ile sıcak bir yuva imkanı sunuyor. O ailelerden biri olan Doğan ailesi koruyucu aile olmanın öncesini, sonrasını ve bu süreçte yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Koruyucu aile olmanın kendilerine özel bir duygu yaşattığını dile getiren Doğan çifti herkesin mutlaka koruyucu aile olmayı düşünmesini tavsiye etti.

"Karar verdikten sonra 3 ay bekledik"

Çocukluğunda komşularının vefat etmesi sonucu 2 çocuklarının devlet koruması altına alınmasından sonra bu konuda duygusal bir an yaşadığını söyleyen Anne Canan Doğan, "Evliliğimiz oturduktan sonra biz de anne baba olma düşüncesi başladıktan sonra eşime açtım isteğimi. O da sağ olsun destekledi beni. Başta gönüllü aileliği düşündük. Çok fazla koruyucu ailelik hakkında bilgimiz yoktu. Evlat edinme sürecinden çok daha farklı aşamalar olduğunu, koruyucu aileliğin daha farklı aşamaları olduğunu araştırdıkça öğrendik. Karar verdikten sonra 3 ay bekledik. Çok hızlı ilerlemedik. Duygusal bir durum mu yoksa bunu gerçekten istiyor muyuz diye. Sonrasında başvurumuzu gerçekleştirdik. O süreçteki danışmanımızda bize çok yardımcı oldu. Süreç açısından neler yapmamız gerektiğini anlattı" diye konuştu.

"Bizim için önemli olan bir çocuğun hayatına dokunmaktı"

Koruyucu aile oldukları oğulları ile tanışma hikayesini anlatan anne Canan, "Başlangıçta bir kız çocuğu hayaliyle gittik. Ama aslında kız çocuklarının daha fazla tercih edildiğini erkek çocuklarının biraz daha tercihte geri planda kaldığı söylendi. Bizim için önemli olan bir çocuğun hayatına dokunmaktı. Biz de erkek çocuğu olsun dedik. Kurumdan beni aradıkları gün babamın kanser hastası olduğunu öğrendim. Gittiğimiz gün de bizim için güzel bir anıydı. Çünkü biz orada beklerken oğlumuzu getirdiler. Konuşamıyordu henüz ama emekleyerek geldi ellerini eşimin dizine koydu ve 'baba' dedi" ifadelerini kullandı.

"Tereddüt eden aileler varsa kesinlikle denemelerini tavsiye ederim"

Koruyucu aile olduktan sonra yaşadıklarını anlatan Canan Doğan, "Biz şanslıydık, çünkü oğlumuz bize çok kolay adapte oldu. Zaten oğlumuz geldikten kısa bir süre sonra biyolojik olarak da aile olduk. Bir oğlumuz daha katıldı ailemize. İkisi birlikte çok güzel anlaşıyorlar. İkiz gibi büyüyorlar. Aile olarak etrafımızdan da çok büyük destek gördük. Oğlumuzun kocaman bir ailesi var. Halası, amcası, dayısı, kuzenleri var. Çok şanslı bir çocuk. Aynı şekilde biz de çok şanslıyız. Çünkü gerçekten çok merhametli, sevgi dolu, uyumlu bir oğlumuz var. Kapımız kapandığında çekirdek aile olarak kalıyoruz. İnsanlara fırsat verildiğinde her şekilde yorum yapıyorlar. Çok toz pembe bir süreç değil. Biyolojik yoldan da evlat sahibi olduğumuzda hayat bizi bir şekilde sınavlara tabi tutuyor. Ama bu kesinlikle yaşanması gereken bir şey. Tereddüt eden aileler varsa kesinlikle denemelerini tavsiye ederim" dedi.

Eşinin koruyucu aile olma isteğine destek veren baba Şaban Doğan, "Eşim de aynı zamanda yurtta kaldığı için çocukların durumunu az çok tahmin ediyordu. Ben de eşime destek olup yerinde görmek istedim. Yasal süreçleri takip ettik, araştırmalar yaptık. Araştırmalar vasıtasıyla neticesinde bir danışman olduğunu danışman vasıtasıyla bu başvuru yollarının izlendiğini öğrendik. Sonrasında ilgili evrakları tamamlayıp, kuruma başvurup süreci bekledik. Netice itabıyla danışmanımız bize bir çocuğu önerdi. Biz de çocuk evine gidip yerinde gördük. Orada konuştuk. Birkaç gün tanışma süreçlerimiz oldu. Bu süreçler de olumlu geçti. Bu süreçler sonucu kurum da uygun gördü" ifadelerine yer verdi.

"Sosyal hayata adapte olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Koruyucu aile olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten baba Şaban, "Neticede bir çocuğun kalbine dokunuyorsun. Sosyal hayata adapte olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Çocuk Aile Yerel Yaşam Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu?
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title