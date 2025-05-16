Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi
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İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri çerçevesinde Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, heyetlerin ilerleyen dakikalarda açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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