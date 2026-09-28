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Türkevi’nde COP31 sergisi ile Türkiye’nin iklim vizyonu New York’ta dünyaya tanıtıldı

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftasında dünya liderlerinin buluştuğu New York’ta, Türkiye’nin kasım ayında Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31’e yönelik hazırlıklar Türkevi’nde açılan sergi ve deneyim alanlarıyla uluslararası kamuoyuna tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftasında dünya liderlerinin buluştuğu New York'ta, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'e yönelik hazırlıklar Türkevi'nde açılan sergi ve deneyim alanlarıyla uluslararası kamuoyuna tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu nedeniyle diplomasi trafiğinin merkezlerinden biri haline gelen New York'taki Türkevi, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını dünyaya anlatan özel bir tanıtım alanına dönüştü. BM Genel Merkezi'nin karşısında bulunan Türkevi'nin giriş katında 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik üç boyutlu sergi ve deneyim alanları oluşturuldu.

Türkiye'nin kültürel mirası iklim mesajıyla buluştu

Türkevi'nde oluşturulan sergi alanında Türkiye'nin COP31 döneminde dünyaya vermeyi hedeflediği çevre ve sürdürülebilirlik mesajları, Anadolu'nun kültürel mirasından izler taşıyan görsel çalışmalarla birlikte sunuldu. Sergide yer alan "Kaleidescope - Experience Our Inspiration" başlıklı bölümde lale, ebru ve çini gibi geleneksel Türk sanatlarından esinlenen motifler dijital tasarımlarla ziyaretçilere aktarılırken, Türkiye'nin kültürel birikimi ile sürdürülebilir gelecek hedefleri arasında bağ kuruldu. Sergide COP31 Türkiye Antalya logosunun yanı sıra konferansın deniz kaplumbağasından esinlenilen maskotu Caretta yer aldı. COP31'in resmi tanıtımında Caretta, Antalya kıyılarının kadim yolcusu ve iklim eyleminin küçük elçisi olarak tanımlanıyor.

Türkevi'nin girişinde COP31 tanıtımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Türkevi'nin girişinde COP31'e ilişkin üç boyutlu sergi ve deneyim alanları hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görüntülerinin kullanıldığı "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" mesajlarının yer aldığı tanıtım çalışmaları da Türkevi'ne taşındı. Türkiye'nin COP31 tanıtımı Türkevi ile sınırlı kalmadı. BM Genel Kurul haftasında New York'un en yoğun noktalarından Times Meydanı ve BM güzergahında COP31 görsellerinin yer aldığı LED ekranlı araçlarla da Türkiye'nin ev sahipliği uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık vizyonu COP31 gündeminde

Türkiye'nin COP31 sürecinde öne çıkardığı başlıklardan biri de Sıfır Atık oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında iklim krizi, sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanılması konularında uluslararası temaslarını sürdürüyor. COP31'in resmi eylem gündeminde de "Sıfır Atık ve Metan Azaltımı" küresel uygulama hedeflerinden biri olarak yer alıyor. Emine Erdoğan, BM Genel Kurul haftasında Türkevi'nde gerçekleştirdiği temaslarda COP31 hazırlıklarını da gündeme taşıdı.

Dünya 9-20 Kasım'da Antalya'da buluşacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, devlet başkanlarından bakanlara, bilim insanlarından iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerine kadar küresel iklim gündeminin aktörlerini bir araya getirecek. Türkiye, zirvede diyaloğun somut iklim eylemine dönüştürülmesini temel hedeflerden biri olarak ortaya koyuyor. Türkevi'ndeki sergi de BM Genel Kurul haftasının yoğun diplomasi trafiği sırasında Türkiye'nin kültürel miras ve iklim eylemini aynı çatı altında buluşturan COP31 vizyonunun New York'taki vitrini oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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