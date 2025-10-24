Haberler

Türkeli'de Yeni Kaymakam Göreve Başladı

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, göreve başladı. Kandemir, sahada çalışarak vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyeceğini ifade etti.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının 20.10.2025 tarihli olurları ile Türkeli Kaymakamlığına atanan Muhammed Cezmi Kandemir, ilçedeki görevine başladı.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir'i, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli karşıladı. Kandemir, göreve başlamasının ardından daire amirleriyle bir araya gelerek, ilçedeki genel durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kandemir, makam odasında değil, sahada olacağını vurgulayarak, "Cadde cadde, sokak sokak gezip vatandaşımızı dinleyecek, sorunları yerinde görüp çözüm üreteceğiz" dedi.

Kandemir, bölgeye yabancı olmadığını belirterek, "Daha önce Kastamonu'nun Küre ve Doğanyurt ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundum. Bu coğrafyayı, insanını, kültürünü yakından tanıyorum. Türkeli, doğasıyla, insanıyla çok güzel bir ilçe. Biz de bu güzelliğe hizmet etmek, kurumlarımızla uyum içinde çalışmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Yeni Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, önümüzdeki günlerde kurum ziyaretlerine ve mahalle gezilerine başlayarak ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit edeceğini söyledi. - SİNOP

