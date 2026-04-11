Haberler

Türkeli'de kaçak avcılığa karşı sıkı denetim

Türkeli'de kaçak avcılığa karşı sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor. Amaç, doğal kaynakların korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğal kaynakların korunması ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin teknik personeller tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, su ürünleri stoklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin düzenli olarak devam ettiği vurgulandı.

Yetkililer, denetimlerin hem karada hem de kıyı bölgelerinde titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

