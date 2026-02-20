Haberler

Türkeli'de "Büyük Aile Sofrası"

Türkeli'de 'Büyük Aile Sofrası'
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ramazan ayının ilk iftarı, şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen "Büyük Aile Sofrası" programıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir'in katılımıyla düzenlenen iftar programında, ilçe protokolü şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Samimi sohbetlerin yapıldığı programda, şehitler için dualar edilirken, gazilere minnet duyguları ifade edildi.

Yetkililer, aziz şehitlerin emanetlerine ve kahraman gazilere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek Ramazan ayının Türkeli'ye huzur, birlik ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Program, edilen hayır dualarıyla sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
