Türkay Gazetesi, 26. Yılını Kutluyor

Adıyaman'ın Türkay Gazetesi, çeyrek asrı geride bırakarak 26. yılına adım attı.

1999 tarihinde yayın hayatına başlayan Türkay Gazetesi, aralıksız sürdürdüğü yayın yolculuğunda 25 yılı geride bıraktı. Kurulduğu günden bu yana "Tarafsız, doğru ve halktan yana" yayın ilkelerini benimseyen gazete, Adıyaman basınının en güçlü markalarından biri haline geldi.

Gazetenin imtiyaz sahibi Osman Gül, Türkay Gazetesi'nin 26 yıllık serüvenini, karşılaştıkları zorlukları ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

Gül, Türkay Gazetesi'nin kuruluş sürecini anlatırken, 1 Kasım 1999 tarihini unutamadığını belirterek, "Türkay Gazetesi, 90'ların sonundaki o heyecanlı basın döneminde doğdu. Tek bir hayalimiz vardı: Adıyaman halkının sesi olmak. 26 yıl önce küçük bir ofiste, birkaç masa ve bir daktilo ile başladık. O günden bu yana teknoloji değişti, şehir büyüdü, biz de büyüdük. Ama çizgimizi hiç bozmadık; tarafsız, ilkeli ve halktan yana duruşumuzdan taviz vermedik" dedi.

6 Şubat depreminin tıpkı tüm Adıyaman halkı gibi kendilerini de derinden sarstığını ifade eden Gül, "Depremde ofisimiz büyük hasar gördü, arşivimizin bir kısmını kaybettik. Ama o günlerde bile 'yayına ara verelim' demedik. Bir süre konteynerde, hatta otomobilin bagajında dizüstü bilgisayarla haber yaptığımız oldu. Çünkü biz bu şehirle var olduk. Adıyaman acı içindeyken biz susamazdık. Türkay Gazetesi, o günlerde de halkın sesi olmaya devam etti. Türkay Gazetesi sadece bir haber merkezi değil, aynı zamanda bir okul gibiydi. Nice genç muhabir burada mesleğe başladı. Kimisi ulusal basına geçti, kimisi hala Adıyaman'da halkın haberini yapıyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Gazete dediğiniz şey sadece kağıt ve mürekkep değildir. Okurlarınız varsa yaşarsınız. Biz 26 yıldır Adıyaman halkından aldığımız güçle ayakta kaldık. Her dönemde zorluklar yaşadık ama kalemimizi eğmedik. Çünkü biz halkın gazetesi olduk. Okurlarımız desteğini sürdürdükçe, Türkay Gazetesi Adıyaman'da haberin sesi olmaya devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN