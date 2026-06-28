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Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında gövde gösterisi

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Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl kutlamalarında sahne alan Türk Yıldızları, 45 dakikalık nefes kesen gösterisiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Binlerce Türk vatandaşı Florennes Hava Üssü'ne akın etti.

Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen hava gösterilerinde sahne alan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 45 dakika süren performanslarıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika semalarında gövde gösterisi yaptı. Türk Yıldızları, Belçika Hava Kuvvetleri tarafından Florennes Hava Üssü'nde düzenlenen Hava Kuvvetleri Günleri'nde NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İlk gösterisini dün yapan Türk Yıldızları, bugün yerel saatle 11.30'da başlayan ve 45 dakika süren performanslarıyla, etkinlikte en uzun süre gösteri yapan ekip oldu. Nefes kesen anlar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Florennes Hava Üssü'nde gerçekleştirilen Türk Yıldızları gösterisine Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve konsolosluk yetkilileri ile askeri yetkililer de katıldı. Gösteri sonrası diplomatik heyet tarafından ekibe hediyeler takdim edildi.

Türkler Florennes'e akın etti

Belçika ve çevre ülkelerden gelen çok sayıda Türk vatandaşı, Türk Yıldızları'nı izlemek için Florennes Hava Üssü'ne akın etti. Aşırı sıcaklara rağmen binlerce havacılık meraklısı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Türk Yıldızları, gerçekleştirdikleri akrobasi manevralarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Alana ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarıyla gelen aileler ise gösteriyi büyük bir ilgiyle takip etti.

Aşırı sıcaklara özel tedbirler

Son günlerde olağan dışı sıcaklıkların etkili olduğu Belçika'daki askeri üste sıcaklara karşı çeşitli önlemler alındığı gözlendi. Florennes Hava Üssü'nde çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin hazır bekletildiği, ayrıca geliş yolları üzerinde izleyicileri serinletmek amacıyla hafif su püskürten sistemler kurulduğu görüldü.

Belçika bu etkinlikte yeni ekipmanlarını tanıttı

Hava Kuvvetleri Günleri'ne ev sahipliği yapan Belçika, etkinlik kapsamında envanterinde bulunan dikkat çekici hava araçlarını ve sistemleri de sergiledi. Dün etkinliği ziyaret eden Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in katılımıyla F-35, MQ-9 ve A400M gibi Belçika Hava Kuvvetleri envanterinin öne çıkan platformları halka açık şekilde gösterildi. Ayrıca Savunma Bakanlığı'nın gelecekte kullanmayı planladığı kargo uçağı Cessna SkyCourier da tanıtıldı. Çok amaçlı bu kargo uçağının, askeri ihtiyaçlara göre uyarlanarak Özel Operasyon Kuvvetleri için yeni bir hava kabiliyetinin temelini oluşturacağı belirtildi. Uçağın hem nakliye hem de istihbarat-gözetleme görevlerinde kullanılmasının planlandığı ifade edildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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