Türk ve mülteci çocuklar barış için gökyüzüne balon bıraktı

21 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Roma döneminden kalma Kızılkoyun Nekropolünde rengarenk balonlar, Türk ve mülteci çocuklar tarafından barış için gökyüzüne bırakıldı.

21 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Roma döneminden kalma Kızılkoyun Nekropolünde rengarenk balonlar, Türk ve mülteci çocuklar tarafından barış için gökyüzüne bırakıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Roma döneminden kalma mağaraların olduğu Kızılkoyun nekropolü, çocuk sesleri ile şenlendi. Kızılkoyun Nekropol alanında bir araya gelen yerli ve yabancı misafirler üzerlerinde dileklerinin yer aldığı rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Çocukların bıraktığı balonlar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. Etkinlikler çerçevesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda ise çocuklar beyaz kağıttan güvercinler yaptı. Çocuklar hazırladıkları beyaz güvercinlerin gagasına zeytin dalı koyarak önceden hazırlanan ağaç tasarımına yapıştırdı.

Her çocuğun farklı dileklerde bulunduğu etkinlikte resim atölyesinde toplu resim çalışması yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program yemek ve müzik etkinliği ile sona erdi. - ŞANLIURFA