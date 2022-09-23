Türk Sineması, Yeniden Bodrumlularla Buluşuyor

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından organize edilen 10. Bodrum Türk Filmleri Haftası 23-29 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ile ortak çalışmalarıyla yürütülen organizasyon kapsamında Türk Filmleri Haftası, 23 Eylül akşamı panel ve sinema gösterimi ile başlıyor.

Türk Filmleri Haftası programında 23 Eylül Cuma akşamı Gülay Afşar'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Maç Şimdi Başlıyor: Beyazperde Dijitale Karşı" adlı panelde, Yapımcı Yönetmen Murat Şeker, oyuncu Murat Cemcir, sinema işletmecisi Cenk Sezgin sektörün geleceğine ışık tutacak. Panel, OASİS Açıkhava Meydanı'nda saat 19.00'da gerçekleşecek. Ardından "Aykut Enişte-2" adlı filmin halka açık gösterimi gerçekleşecek.

BODRUM'DA BULUŞUYORLAR

23-24 Eylü'de 2022-23 sezonunda gösterime girmeyi bekleyen Garip Bülbül Neşet Ertaş, Mahalleden Arkadaşlar, Çakallarla Dans-6, Komutan, Tamirhane, Sil Baştan Kaynanam, Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey ve çok sayıda film vizyon öncesi Türkiye'deki sinema işletmecilerine Bodrum'da özel gösterimlerle tanıtılacak.

TÜRK SİNEMASINA VEFA ÖDÜLLERİ VERİLECEK

10. Bodrum Türk Filmleri Haftası açılış töreni ise 24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Trafo Kafe'de gerçekleşecek. Törende, yönetmen, yapımcı, etkinliğe katılan sanatçılara ve katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri sunulacak. Saat 21.00'den itibaren Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde, Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği, oyuncular Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil'in katılımıyla 21 Ekim'de vizyona girecek olan "Bandırma Füze Kulübü" özel gösterim, gala ve basın toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez, pandemi döneminde beyaz perdelerin kararmaması için emek ve desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlara Bodrum Sinema Kültür Derneği tarafından vefa ödülleri sunulacak.

ÇAKALLARLA DANS'IN TANITIMI YAPILACAK

Aynı akşam eş zamanlı olarak İskele Meydanı'nda "Çakallarla Dans 6"nın tanıtımı Yönetmen Murat Şeker ve oyuncular Didem Balçın ile Murat Akkoyunlu'nun katılımıyla yapılacak, sonrasında "Çakallarla Dans 5"'in halka açık gösterimi gerçekleştirilecek. İskele Meydanı'nda halka açık gösterimler, 25 Eylül Pazar akşamı "Kesişme: İyi ki varsın Eren", 26 Eylül Pazartesi akşamı "Dilberay" ve 27 Eylül Salı akşamı "Benden ne olur" filmleri ile devam edecek.

10. Bodrum Türk Filmleri Haftası Dere Tepe Sinema Günleri kapsamında Mumcular Meydanı'nda 25 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" ve 26 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de "Dilberay" filmleri halka gösterilecek.

BAŞKAN ARAS: "HALKIMIZLA İÇ İÇE BİR ETKİNLİK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sinemanın tüm bileşenlerinin bir arada bulunduğu ve geleneksel hale gelen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk Sineması kültürünün her yönüyle ortaya konulduğu Bodrum Türk Filmleri Haftası'nı yıllardır omuzlarında taşıyan Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin'e ekibine ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin halkımızla iç içe yapılıyor olması da ayrı bir önem taşıyor. Mumcular Meydanı'nda, İskele Meydanı'ndaki programlar ve gösterimi yapılacak Türk filmleri halkımıza açık olarak düzenlenecek. Bu gösterimlerden bazılarında oyuncu ve yapımcılar da seyirci ile buluşarak filmlerin bilinmeyen ayrıntılarını paylaşacak ve seyirci ile görüş alışverişinde bulunacaklar" dedi.

SEZGİN: "SEKTÖRÜN KALBİ BODRUM'DA ATACAK"

28 yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve pandemi sürecinde yaşadıklarını aktaran Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, şunları söyledi:

"Böyle bir kriz daha önce görmedik. Pandemi sürecinde yatmadık. Pandemi sürecini kriz olarak değil format atma süreci olarak değerlendirdik. Türk sinemasının dijital platformlara yenileceği ile ilgili söylentilere ise inanmıyoruz. Türk sineması gerek sanatçıları gerekse yatırımları ve yenilikleri ile dünya sinemacılığında üst sıralardaki yerini yeniden alacak.

Etkinlik bu yıl 23 Eylül Cuma günü sinema işletmecileri, yapımcı, oyuncu ve yönetmenler gibi sinema profesyonellerinin buluşacağı CineBodrum zirvesi ile start alıyor. Sadece profesyonellerin bulunacağı bu ilk toplantılarda sektörün sorunları, geleceği, gelişim projeleri ve yeni dönemde gösterime çıkacak projelerin tanıtımları yanında bazı filmlerin özel gösterileri gerçekleşecek. İki günlük etkinlikte toplam sayısı 2 bin 300'ü bulan Türkiye'deki tüm sinema salonlarının yüzde 80'ini işleten sinema zincirlerinin de aralarında bulunduğu 31 sinema işletmecisi bir araya geliyor. Bunun yanında sezonda gösterime girmeyi bekleyen 30'a yakın yerli ve onlarca yabancı filmin özel tanıtımları için dağıtımcı ve yapımcılar da etkinliğin katılımcıları arasında bulunacak. Sinema sektörüne dair dünyadaki yeni trendler ve gelecek kurgularının anlatılacağı paneller ile sektörün kalbi onuncu kez Bodrum'da atacak."

Hafta boyunca Cinemarine sinemalarında ise halka açık 28 film gösterimi yapılacak.