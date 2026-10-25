Türk Pop-Rock müziğinin acı kaybı: Sanatçı Nev son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

"Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" gibi unutulmaz şarkılara imza atan, gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçı, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Nev, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Merhum sanatçı için bugün Altunizade İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu törende, sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra siyasiler de yer aldı. Cenazeye katılan isimler arasında Süleyman Soylu da bulundu. Kılınan namazın ardından Nevzat Doğansoy'un naaşı toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı