Türk Polisinden Gazzeli Çocuğa Şefkat Eli

Türkiye'de yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, bu kez İsrail'in saldırıları sonucu ağır yaralanan Gazzeli Esma Abobid'e umut oldu.

Gazze'deki bombardımanlar sırasında sığındıkları evin hedef alınması sonucu ailesinden 23 kişiyi kaybeden ve tek sağ kurtulan Esma, vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Esma'nın tedavi süreci tamamen karşılandı. Ankara'da bir hastanede tedavisi süren Esma'nın yanında, sağlık yöneticisi ve yazar Ayşegül Aksu da büyük bir özveriyle yer aldı. Aksu, yaptığı açıklamada, "Esma iyi olana kadar onun yanında olacağız. Ona evladımız gibi sahip çıkacağız ve iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Polis memuru Mustafa Şahin ise, "Bizim kalbimiz sadece buradaki çocuklar için değil, Gazze'deki masum yavrular için de çarpıyor. Onları kendi çocuklarımızdan ayırt etmiyoruz. Her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Doktorlar, Esma'nın tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiğini ve kısa süre içinde sağlığına kavuşmasının beklediklerini belirtti. - ŞIRNAK