Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Aşkale'de kutlandı

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimleri ziyaret ederek emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Ziyaretlerde polislerle bir araya gelen Kaymakam Oğuztürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevlerinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle sohbet eden Oğuztürk, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Program kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli daha sonra Kaymakamlık makamında kabul edildi. Burada da polislerin haftasını kutlayan Kaymakam Oğuztürk, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Oğuztürk açıklamasında, "Türk Polis Teşkilatımızın 181. yılını büyük bir gururla kutluyor, vatanımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Oğuztürk, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - ERZURUM

