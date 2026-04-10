Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü Osmancık'ta kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Osmancık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla programlar düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törene, ilçe protokolü ve emniyet mensupları katıldı. Tören kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır milletin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Çalışkan, emniyet teşkilatının köklü geçmişi, tecrübesi ve kararlı mücadelesiyle suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, teknolojik gelişmelerle güçlenen yapısıyla gelecekte de vatandaşların güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törenin ardından program, Kaymakamlık makamı ziyaretiyle devam etti. Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Furkan Duman'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Yeni Camii'nde öğle namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Namaz sonrası vatandaşlara pilav, ayran ve lokum ikram edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı