Türk Ocakları Başkanı Öz: 'Türk milletinin Türk dünyası ile bütünleşmesi sağlam temellere oturtulduğu zaman daha huzurlu bir dünya inşa edilecek'

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Türk milletinin Türk dünyası ile bütünleşmesinin sağlam temellere oturtulduğu zaman daha huzurlu bir dünya inşa edileceğini ifade ederek, "Bu gerçekleştirilmezse çökme peşinde olanların kuracağı bir dünyada ne huzur olur, ne barış olur. Bu ancak tarihte olduğu gibi gelecekte de Türk milletinin öncülüğünde olabilecek bir projedir, bir ülküdür" dedi.

Türk Ocakları 47. Olağan Genel Kurulu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz başkanlığında gerçekleştirdi. Türk Ocakları 113. Yıl hizmet armağanlarının sahiplerine verilmesiyle başlayan genel kurulda konuşan Öz, Türk ocağının Türkiye Cumhuriyeti var oldukça hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Öz, parti siyasetinin dışında kalmaya özen gösterdiklerini söyleyerek, "Biz siyaset yapmıyoruz ama siyasi alana da ilgisiz değiliz. Mesafemiz herkesin Türk milletine, Türklüğün meselelerine olan ilgisi derecesinde olacaktır ve olmaktadır" diye konuştu.

Öz, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin temel ilkeleri esas olarak muhafaza edilmek zorunda olduğunun altını çizdi. Dünyada küresel hakimiyet mücadelesinin tarih boyunca var olduğunu anlatan Öz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim de iddialı olduğumuz dönemlerde baş aktör olduğumuz konulardan birisidir bu. Dolayısıyla bu küresel egemenlik mücadelesi, son dönemde bizim coğrafyamıza birtakım projelerle yaklaşmış, adına Büyük Orta Doğu, genişletilmiş Büyük Orta Doğu dense de aslında bu başka bir şeydir. Coğrafyamızı parçalama, İsrail'in güvenliğini sağlam altına alma, Amerika'nın buradaki çıkarlarını sağlama. Bunun için buradaki unsurları kullanıyorlar."

"Burada Müslümanların kanları ve kaynakları üzerinden bir proje yapılıyor"

Öz, oyunlara karşı Türk devletlerinin birlik olması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye'nin çıkarları bizim için önceliklidir ama bu coğrafyadaki bütün insanların huzuru da bizim için önceliklidir. On binlerce, yüz binlerce insanın hayatına mal olan Irak'ta, Suriye'de, şimdi Filistin'de birtakım durumlar var. Bunlar kimin için yaşanıyor? Bu coğrafyadaki unsurlar birileri için maşa mıdır? Ateşe atılacak odun mudur? Burada Müslümanların kanları ve kaynakları üzerinden bir proje yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Güçleri yettikçe başka ülkelerde yaşayan Türklerle ilgileneceklerini vurgulayan Öz, "Gerçek bir zemin olup ayaklarımızı basacağız ama ülkümüzden, kardeşlerimizin hürriyetlerine kavuşması ülküsünden, Irak'ta ve Suriye'de Türkiye'ye kurulan o tuzağı bozma amacından şaşmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Türk milleti asla rıza göstermez"

Son dönemde terör örgütünün kayıtsız şartsız tasfiyesinden bahsedildiğini hatırlatan Öz, "Adına İmralı heyeti denen heyetin açıklamalarından, o heyetin içinde yer alan partinin açıklamalarından çok net bir şekilde görüyoruz ki taban tabana zıt talepler, bazen alenen şekilde, bazen örtülü bir şekilde telaffuz edilmektedir. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Türk milletine böyle bir projeyi kimse kabul ettiremez. O talep ve beklentilerin doğrultusunda bir zemine bu müzakerelerin, bu görüşmelerin kaydırılmasına Türk milleti asla rıza göstermez. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir çözüme de Türk milleti evet demez" dedi.

Türk milletinin Türk dünyası ile bütünleşmesinin sağlam temellere oturtulduğu zaman daha huzurlu bir dünya inşa edileceğini söyleyen Öz, "Bu gerçekleştirilmezse çökme peşinde olanların kuracağı bir dünyada ne huzur olur, ne barış olur. Bu ancak tarihte olduğu gibi gelecekte de Türk milletinin öncülüğünde olabilecek bir projedir, bir ülküdür" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmakla mükellefiz"

Milliyetçilik ülküsünün kökleşmesinin demokrasiyle mümkün olduğunu ifade eden Öz, "Biz demokratik hukuk devletini ve cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmakla mükellefiz. Bu sayede ancak fikirlerimizi toplumda daha etkili kılabiliriz diye düşünüyorum. Sıkıntılarımız var ama her zaman Türk milleti varsa, Türk milliyetçileri varsa ümit vardır" diyerek sözlerine son verdi. - ANKARA