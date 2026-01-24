Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Mevcut Başkan Oğuz Atan yeni yönetim listesi ile 'göreve devam' dedi.

1912 yılında kurulan ve Türkiye'nin en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Türk Ocakları'nın Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Balıkesir Türk Ocakları binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Oğuz Atan yeni bir listeden oluşan yönetimle ile yeniden göreve seçildi.

16. Olağan Genel Kurul yeterli katılımın tespit edilmesi sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesiyle başladı. Dr. Mehmet Çalışkan'ın Başkan, Katip üyelerde Aslıhan Arslan ve Eray Erişi divan heyeti olarak seçildi.

Divanın oluşturulmasının ardından yönetim kurulunun faaliyet raporu, gelir-gider hesaplarıyla, bilanço ve denetim kurulu raporları okundu. Başkan Oğuz Atan'ın faaliyet raporu ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları anlatarak üyeleri bilgilendirdi. Raporlar tek tek oylanarak ibra edildi.

Tahmini bütçenin okunması, değerlendirilmesi ve oylanmasının ardından seçime geçildi. Divan Başkanlığına; Yönetim Kurulu için 7 asil, 7 yedek üye; Denetim Kurulu için 3 asil 3 yedek üye; Genel Merkez Büyük Kongre Delegelikleri için 4 asil 4 yedek üyenin yer aldığı tek liste sunuldu ve açık oylama yapıldı. Üyelerin tamamının oylarıyla bu tek liste üç yıllığına seçildi. Oğuz Atan başkanlığındaki yönetimde; Sadettin Akbaba, Önder Özaltın, Prof. Dr. Celal Metin, Dr. Selahattin Aras, Doç. Dr. Berna Bülbül ve Fazlı İğdeci yer alırken, Denetim Kurulu da Sezgin Ünal, Yücel Bayata ve Ali Birol Küçükoğlu olurken, Genel Merkez Kongre Delegeleri de Başkan Oğuz Atan, Sadettin Akbaba, Fazlı İğdeci ve Önder Özaltın'dan oluştu.

Yapılan seçimin ardından yeniden göreve gelen Başkan Oğuz Atan Türk Ocaklarının çok önemli bir misyonunun olduğunu ve Balıkesir olarak her zaman ses getiren çalışmalara imza attıklarını belirterek: "Bu teveccühünüz ile önümüzdeki 3 yıl içinde yapmayı planladığımız önemli faaliyetler olacağına açıkladı. - BALIKESİR