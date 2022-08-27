Türk Kızılayı'ndan Halep vapuruna anı dalışı

ÇANAKKALE - Hilal-i Ahmer'a Vefa Yürüyüşü programı çerçevesinde dalgıçlar 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Halep vapuruna anı dalışı gerçekleştirdi.

Çanakkale Kara Savaşları sırasında Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerlerimizi, İstanbul'da hastane haline getirilen Selimiye Kışlası'na götürmek üzere Akbaş İskelesi'nde beklemekte olan ve 25 Ağustos 1915 tarihinde İngiliz E-11 denizaltısı tarafından vurularak batırılan Hilal-i Ahmer Halep Vapuru için Türk Kızılay'ı bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde dün Çanakkale'de meşale yürüyüşü yapan 200 Kızılay yöneticisi ve gönüllüsü daha sonrasında Kızılay Ağadere Müzesine gelerek, müze bahçesine kurulan çadırlarda 'şehitlik nöbeti' tuttular.

Etkinlik, 2'inci gününde Kızılay Ağadere Müzesi'nden başlayarak 'Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirdiler. Ardından 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuruna anı dalışı yapıldı.

Programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Özellikle kara savaşlarının başladığı günden sonra artan bir sayıyla 150 bini aşkın Çanakkale'den yaralı transferi gerçekleştirdi Hilal-i Ahmer. Yaklaşık 15 farklı gemiyle buradan tahliyeler gerçekleştirildi. Bu gemilerden bir kısmı Reşat paşa vapuru gibi hastaneye dönüştürüldü. Tahliyeler sırasında da ameliyatlar, tedaviler devam etti. Bunlardan bir tanesi vardı ki şu anda, Kıyı Emniyetimizin dalgıçları ve gönüllülerimiz dalış yapacaklar. Halep vapurumuzdu, Akbaş limanı açıklarında yaklaşık 10-15 metre denizin altında yatıyor. 25 Ağustos 1915 gününde İngiliz E-11 denizaltısı tarafından vurularak batırılan ama batırıldığında içinde İstanbul'a nakli için bekleyen 200 yaralımızın bulunduğu sivil Hilal-i Ahmer Halep vapurunu ve içindeki şehitlerimizi anmak için buradayız. Bugün plaketimizi Halep vapurumuzun güvertesine koymak için dalgıçlarımıza teslim ettik" dedi.

Konuşmanın ardından dalgıçlar Halep vapuruna dalarak plaket koydular. Etkinlik, Akbaş şehitliği ziyaretinin ardından sona erdi.