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Türk Kızılayı Erzurum Şubesi’nin Yeni Başkanı Orhan Akgüloğlu Oldu

Türk Kızılayı Erzurum Şubesi’nin Yeni Başkanı Orhan Akgüloğlu Oldu
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Türk Kızılayı Erzurum Şubesi’nin olağan genel kurulunda Orhan Akgüloğlu başkan seçildi. Seçimde 213 oy alarak yönetime geçen Akgüloğlu, yardım faaliyetlerini güçlendirme sözü verdi.

Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığı'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan seçimde Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Orhan Akgüloğlu seçildi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapılan seçime Hüseyin Pekmez ile Orhan Akgüloğlu aday olarak listeye girdi. 391 delegenin katıldığı seçimde delegelerin oyların 213 oyu alarak Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı'na seçilen Orhan Akgüloğlu, birlik beraberlik mesajı verdi.

Görevi devreden Hüseyin Bozhalil, yaptığı konuşmada, son üç dönem boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Özellikle salgın ve deprem gibi zor süreçlerde güçlü bir şekilde sahada yer aldıklarını ifade eden Bozhalil, görevi devredecek olmanın Kızılay için yeni bir sayfa açmak anlamına geldiğini aktardı.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı'na seçilen Orhan Akgüloğlu ise,"Bu kutsal görevi devralmaktan büyük onur duyuyorum. Kadim şehrimiz Erzurum'da yardım faaliyetlerini daha da güçlendirmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kızılay'ın temel değerleri olan merhamet, dayanışma ve yardımlaşmayı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orhan Akgüloğlu Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu: Emirhan Bozhalil, Özgür Temiz, Okan Kolçak, Hakan Öztürk, Abdullah Keleşoğlu, Şerafettin Koray Narmanlıoğlu, Tuğra Tansu Erturan, Hakan Koçak, Erdi Aksakal ve Erhan Ekinci. Üst Kurul Üyeliklerine ise Hüseyin Bozhalil, Metin Barlak, Ahmet Sefa Bilici, Yalçın Zengin, Ali Teymur ve Emiran Bozhalil oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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