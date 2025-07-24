Türk Kızılay Yangın Ekiplerine ve Vatandaşlara Destek Sağladı

Türk Kızılay Yangın Ekiplerine ve Vatandaşlara Destek Sağladı
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Yunusemre ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtımı yaptı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden ekipler ile bölgedeki vatandaşlara destek sağladı.

Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına katılan orman ekipleri ve bölge halkına destek veren Türk Kızılay ekipleri, ikram aracıyla gece boyunca 850 yemek, 3 bin ayran, 3 bin soğuk su, bin bardak çay ile 2 bin 500 çeşitli ikramlık dağıtımı gerçekleştirdi. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada, "Yunusemre ilçemizde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerimize ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla sahadaydık. Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarına kadar dağıtımlarımız devam etti." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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