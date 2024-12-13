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Türk Kızılay ve SAMGİAD Arasında Kan Bağışı Protokolü İmzalandı

Türk Kızılay ve SAMGİAD Arasında Kan Bağışı Protokolü İmzalandı
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Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ve Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) arasında imzalanan protokol ile dernek üyesi işyerlerinde çalışan personeller, kan verebilecek ve kan verenler 1 gün idari izinli sayılacak. Protokol, kan bağışının önemini vurgularken, acil durumlar için kan ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ile Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) arasında kan bağışı protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde dernek üyesi işyerlerinde çalışan personeller kan merkezlerinde programlı bir şekilde kan verebilecek ve kan veren personel 1 gün idari izinli sayılacak.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve Kızılay Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri, SAMGİAD'ı ziyaret ederek, Başkan Aytekin Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'acil durumlardaki kan ihtiyacını karşılamak' ve kan bağışı konusuna dikkati çekmek için kan bağışı protokolü imzalandı. Protokol kapsamında dernek üyesi işyerlerinde çalışan personeller kan merkezlerinde programlı bir şekilde kan verebilecek ve kan veren personel 1 gün idari izinli sayılacak.

İmzalanan protokol konusunda bilgi veren SAMGİAD Başkanı Aytekin Demir, kan bağışının insan hayatı için taşıdığı hayati öneme vurgu yaparak, "Türk Kızılay ile yaptığımız bu protokol, hem acil kan ihtiyacının karşılanmasında hem de kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bir diğer amacımız ise acil kan lazım olduğunda duyuru ile kan aramak yerine Kızılay Kan Bankası'ndan temin edebilmek. Kan bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya ve kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban ise SAMGİAD ile gerçekleştirilen iş birliğinin, kan bağışına yönelik toplumsal bilinci artırmada örnek teşkil edeceğini belirterek, "Bu protokol, hem Samsun hem de bölge genelinde kan bağışı farkındalığını artıracaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban ve Dernek Başkanı Aytekin Demir tarafından protokol imza altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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