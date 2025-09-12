Haberler

Türk Kızılay ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Düzenledi

Güncelleme:
Türk Kızılay ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarında müdahale ekiplerine yönelik yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma durumlarına ilişkin simülasyonlar eşliğinde ilk yardım eğitimi verildi. Etkinlikte profesyoneller tarafından katılımcılara teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Etkinliğe katılan orman işçileri, Türk Kızılay gönüllüleri ve öğrencilere profesyoneller tarafından yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma durumlarına ilişkin teorik ve pratik olarak simülasyonlar eşliğinde ilk yardım eğitimi verildi.

"İlk yardım kaza anında hayat kurtarıcı bir müdahale"

Türk Kızılay Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Halil Ekinci, ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin orman yangınlarında nasıl değerlendirilebileceğine yönelik iş birliği alanı oluşturduklarını ifade ederek, "Türk Kızılay olarak gönüllülerimiz ve profesyonellerimizle beraber Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir eğitim çalışması yaptık. Bu çalışmayla beraber orman yangınlarına müdahale edecek insanlarımızın ihtiyaçları halinde ilk yardımın nasıl yapılacağını ilgililere anlatmaya çalışıyoruz. İlk yardım kaza anında hayat kurtarıcı bir müdahale. Bundan dolayı da bilinçli ve gönüllüler aracılığıyla yangına müdahale esnasında yapılması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
