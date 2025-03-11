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Türk Kızılay, Ramazan'da 18 Ülkede 3.3 Milyon Kişiye Yardım Etti

Türk Kızılay, Ramazan'da 18 Ülkede 3.3 Milyon Kişiye Yardım Etti
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Türk Kızılay, 2025 yılı Ramazan kampanyası çerçevesinde Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'daki 18 ülkede 3 milyon 300 bin kişiye destek sağlıyor. Gazze'ye en fazla yardım yaparak 2.7 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılay, Ramazan ayında yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'daki 18 ülkede 3 milyon 300 bin kişiye destek sağlıyor.

Türk Kızılay, 2025 yılı Ramazan kampanyası kapsamında bağışçıların katkılarıyla yürüttüğü yardım faaliyetleriyle dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri, iftarlık yemekler ve nakdi yardımlar ulaştırıyor. Yurt dışı yardımlarında en büyük payı Gazze'ye ayıran Kızılay, bölgedeki yardım çalışmaları kapsamında Ramazan ayı boyunca 2 milyon 700 bin kişilik yardım ulaştırmayı hedefliyor. Gazze'de 50 bin gıda kolisi dağıtan Kızılay, her gün yaklaşık 30 bin kişiye iftar yemeği veriyor. Kızılay'ın en fazla yardım ulaştırdığı ikinci ülke ise Suriye. Türk Kızılay, başkent Şam'da açtığı delegasyonla ülkedeki insani yardım çalışmalarını genişletirken, Ramazan boyunca Şam, Halep, Humus ve İdlib başta olmak üzere toplam 345 bin kişilik yardım sağlamayı planlıyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu raporuna göre, Türk Kızılay küresel Kızılhaç-Kızılay ağı içinde en fazla ülkeye yardım ulaştıran ve en çok kişiye destek sağlayan kuruluş konumunda. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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