Türk Kızılay, Osmaniye'de Aşevi Temelini Attı

Türk Kızılay tarafından Osmaniye'ye kazandırılacak aşevinin temel atma töreni düzenlendi.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde yapımına başlanacak Kızılay Aşevi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Operasyon Yöneticisi Bülent Öztürk, Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Dr. Ramazan Çetin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Dr. Ramazan Çetin, "Unutmayalım ki bu aşevi sadece bir başlangıç. Amacımız şehrimizde yardımlaşma ve dayanışma ağını daha da güçlendirmek. Bugün attığımız bu temel sadece bir yapının değil, merhametin, şefkatin ve kardeşliğin de temelidir" dedi.

"Bu aşevi sadece yemeklerin pişeceği yer değil umut paylaşma dayanışma yeri" diyen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Operasyon Yöneticisi Bülent Öztürk ise, "Bugün burada temelini attığımız bu aşevi, sadece sıcak yemeklerin pişeceği bir mekan değil, aynı zamanda umut paylaşma ve dayanışmanın simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Aşevi temeli atmıyoruz, aynı zamanda iyiliğin büyümesinin temelini atıyoruz"

Kızılay olarak ihtiyaç duyulan her yerde olacaklarını söyleyen Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, "Bizler bugün tek başına burada bir aşevi temeli atmıyoruz, aynı zamanda iyiliğin büyümesine, 81 vilayette yapacağımız, ki 44 aşevimizi açtık nasip olursa bu yılın sonunda 60'a yaklaşmış olacağız, dolayısıyla bu çerçeve içerisinde nerede bir ihtiyacı olan Ayşe teyze varsa nerede bir ihtiyacı olan Fatma teyze, Ahmet amca varsa onun sofrasına katık, kaşığına lokma olacağız. İnşallah burada da bu güzelliği, kıymetli Valimizin himayelerinde, Osmaniye'yi emanet edeceğiz. Rabbim hayırlı, bereketli ve anlamlı eylesin" diye konuştu.

Vali Yılmaz: "En son asırların depreminde Kızılay'ımızı yanımızda bulduk"

"Türk Kızılay'ı her zaman sahipsizin, çaresizin, mağdurun, ihtiyaç sahibinin yanında olmuştur" diyen Vali Erdinç Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Osmaniye'mize çok anlamlı, güzel, ihtiyaç sahibi olan, merhamet gösterilecek, sahip çıkılacak, çaresizlere şartlanacak bir hizmetin, aşevimizin temelini atıyoruz. Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Türk Kızılay'ı her zaman sahipsizin, çaresizin, mağdurun, ihtiyaç sahibinin yanında olmuştur. Bunu her zaman gördük. En son asırların depreminde Kızılay'ımızı yanımızda bulduk. Yine sahadaydı, hayır yolunda, bu kutlu mücadelede hep vardı, hep de var olacak. Bu değerlerimizi geleceğe taşıyacak bu hayırlı işlere imza atan bu köklü kurum inşallah insanlığa hep ama hep destek olmaya, elini uzatmaya devam edecektir. Türk Kızılay'ımıza yürekten teşekkür ediyorum, Allah yollarını açık etsin. Aşevimiz hayırlı, uğurlu olsun inşallah."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak aşevinin temelini attı. - OSMANİYE