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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Öğrencilere Okul Çantası ve Kırtasiye Malzemesi Yardımında Bulundu

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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Manisa'da bulunan 26 lise, 28 ortaokul ve 16 ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Dağıtım törenine Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, kentte bulunan 26 lise, 28 ortaokul ve 16 ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen dağıtım törenine, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kızılay Başkanı Öner Gürsel, burada yaptığı konuşmada, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteği ile gerçekleştirilen proje ile yetim öğrencilere 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı öncesinde destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği' projesiyle bir çok hayırseverin Türk Kızılay'a destekte bulunarak, yetim çocuklara sahip çıktığını belirten Gürsel, "Türk Kızılay olarak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yetim öğrencilerimizi sevindirmek ve destek olmak için projemizi başlattık. Duyurumuzu yaptığımız andan itibaren hayırseverlerimizden ciddi destekler aldık. Bu desteklerinden ardından hızlıca kırtasiye malzemelerimizi temin edip öğrencilerimize bugün teslim ediyoruz. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına, projemize destek olan hayırseverlerimiz ve Türk Kızılay Gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel tarafından öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılırken, Türk Kızılay Gönüllüleri de öğrencilere pasta ve meyve suyu ikram etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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