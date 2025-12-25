Manisa'da Türk Kızılay'dan Regaip Kandili'nde bin kişilik ikram

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla Saruhan Bey Camii'nde vatandaşlara çeşitli ikramlıklar dağıttı.

Program kapsamında, yatsı namazı sonrasında vatandaşlara bin kişilik çorba, su ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Etkinliğe, Türk Kızılay gönüllüleri de destek verdi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı açıklamada, Regaip Kandili'nin manevi değerine dikkat çekerek, "Bu mübarek gecede hemşehrilerimizle bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak istedik. Türk Kızılay olarak manevi günlerde de milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA