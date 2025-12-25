Haberler

Manisa'da Türk Kızılay'dan Regaip Kandili'nde bin kişilik ikram

Manisa'da Türk Kızılay'dan Regaip Kandili'nde bin kişilik ikram
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Regaip Kandili dolayısıyla Saruhan Bey Camii'nde vatandaşlara çorba, su ve çeşitli ikramlar dağıttı. Başkan Öner Gürsel, bu mübarek gecede dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla Saruhan Bey Camii'nde vatandaşlara çeşitli ikramlıklar dağıttı.

Program kapsamında, yatsı namazı sonrasında vatandaşlara bin kişilik çorba, su ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Etkinliğe, Türk Kızılay gönüllüleri de destek verdi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı açıklamada, Regaip Kandili'nin manevi değerine dikkat çekerek, "Bu mübarek gecede hemşehrilerimizle bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak istedik. Türk Kızılay olarak manevi günlerde de milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Covid-19'da yüzde 400 büyüdü, servetini çalışanlarıyla paylaştı

Şirketini satıp çalışanlarına servet bıraktı
RTÜK affetmedi: İşte Kısmetse Olur'da radara takılan sahne

RTÜK bunu affetmedi
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi: Koleksiyonlara yönelin

Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı