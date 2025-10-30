Türk Kızılay'ın 157. Kuruluş Yılı Kilis'te Coşkuyla Kutlandı

Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yılı, Kilis'te düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda resim sergisi, müzik ve çeşitli sosyal etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi beğeni topladı.

Sergide, Türk Kızılay'ın Kilis genelinde yürüttüğü yardım faaliyetleri ve insani çalışmalar öğrencilerin çizimleriyle tuvale yansıtıldı. Sergi alanını Vali Tahir Şahin'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı İl Milli Eğitim Müdürü ve kurum amirleri gezdi.

Program kapsamında çeşitli etkinlikler sunulurken, kan bağışı etkinliği, gönüllü kazanım standı ve çocuklara yönelik boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi. - KİLİS