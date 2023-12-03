Türk Kızılay Erzurum Şubesi Engelsiz Kulübü Kurdu

Türk Kızılay Erzurum Şubesi bünyesinde faaliyet yapmak üzere Engelsiz Kulübü kuruldu. Kulüp çalışmalarına başladı ve yönetimi belirlendi.

Türk Kızılay Erzurum Şubesi bünyesinde faaliyet yapmak üzere Engelsiz Kulübü kuruldu.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkez Şube Başkanlığına bağlı engelsiz kulübü kurularak yönetimi belirlendi ve kulüp çalışmalarına başladı. Türk Kızılay Erzurum İl Merkez Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Engelsiz Kulüp Koordinatörlüğüne Abdullah Keleşoğlu ve Kulüp Başkanlığına da Burhanettin Yeşilyurt'un getirildiğini ifade ederek kendilerine böyle değerli bir oluşuma katkıda bulundukları için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kulübün Sosyal Hizmetler Gönüllülük ve Paydaşlar Birim Başkanlığı'na Gökhan Seven, Etkinlik Birim ve Organizasyon Birim Sorumlusu olarak Muhammet Nuri Durak'ın atamaları yapıldı.

Türk Kızılay Engelsiz Kulüp Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Türk Kızılay Erzurum İl Başkanı Hüseyin Bozhalil'e teşekkür ederek kulübün faaliyetlerini ve yapılacak olan tüm etkinlikleri il genelinde yapacaklarını söyledi. - ERZURUM