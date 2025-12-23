Haberler

Türk Kızılay Manisa'dan Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki hastalara destek

Türk Kızılay Manisa'dan Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki hastalara destek
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için giysi ve hijyen malzemesi kolileri hazırlayarak teslim etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için giysi ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Hazırlanan kolileri, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatma Neslim Yağlı'ya teslim edildi.

Hastanede tedavi gören ve ihtiyaç sahibi hastaların temel ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla teslim edilen kolilerde pijama, tişört, terlik, bebek bezi, çorap ve spor ayakkabı bulunuyor.

Başhekim Uzman Dr. Fatma Neslim Yağlı, Türk Kızılay'ın her zaman olduğu gibi sağlık kuruluşlarının yanında yer aldığını belirterek, sağlanan destekten dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ise yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak insan onurunu merkeze alan bir anlayışla, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sağlık kuruluşlarımızla iş birliği içinde, hastalarımızın temel ihtiyaçlarına destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu çalışmada emeği geçen tüm gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

