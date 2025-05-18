Türk Kızılay Ağrı Şubesi Yardım Hizmetlerini Artırıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Yardım Hizmetlerini Artırıyor
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Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını ve Kurban Bayramı için kurban vekaleti kampanyası başlattıklarını duyurdu. Tatlı, gönüllülerin desteği ile sürdürülen hizmetlerin yıl boyunca devam edeceğini vurguladı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, kentte yürütülen aşevi hizmetleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başlatılan kurban vekaleti kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlı, Ağrı'daki aşevinden her gün 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, bu hizmetin büyük ölçüde gönüllülerin katkılarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kızılay'ın Türkiye genelinde 41 aşevi ile hizmet verdiğini hatırlatan Tatlı, "Ağrı'daki aşevimizde her gün hazırlanan yemekler, gönüllülerimizin desteğiyle 3.200 aileye ulaştırılıyor. Ülke genelinde ise her gün binlerce ihtiyaç sahibi sıcak yemeğe erişiyor," dedi.

Tatlı ayrıca, Kurban Bayramı'na yönelik yürütülen kurban bağışı kampanyasına da değindi. Vatandaşları kurban vekaletlerini Kızılay'a vermeye davet eden Tatlı, bağışlanan kurbanların modern ve hijyenik şartlarda kesildiğini ve bayramın ilk iki gününde etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

"Kesilen kurbanlar sadece bayramda değil, yıl boyunca fayda sağlıyor," diyen Tatlı, etlerin konserve haline getirilerek Kızılay aşevlerinde yıl boyunca sıcak yemek olarak sunulduğunu belirtti.

Orhan Tatlı, hayırsever vatandaşları hem aşevi hizmetlerine gönüllü olarak destek olmaya hem de kurban vekaletlerini Kızılay'a vererek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşma imkanı sağlamaya davet etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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