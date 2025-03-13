İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan'da 3.200 Kişiye Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan'da 3.200 Kişiye Sıcak Yemek Ulaştırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Valiliği iş birliği ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 600 aileye toplamda 3.200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Vali Mustafa Koç, bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Valiliği iş birliği ve hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlanıp gün boyu hazırlanan yemekler gönüllüler aracılığıyla 600 aile olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişiye kapılarına kadar teslim ediliyor. Ağrı Valisi Mustafa Koç da Kızılay'ın yürüttüğü projeyi yerinde inceledi. Vali Koç, bu tür projelerin, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarından geçen yıl yaklaşık 5 milyon TL, bu yıl ise 8 milyon TL gibi bir destekle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Koç, "bizler hem sosyal devlet olma gereği hem de kadim kültürümüzün bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ilimizde valilik olarak hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, ihtiyacı olan kim varsa onların yanında yer almaya özen gösterdiğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız kendisini garip hissetmesin. Hiçbir yaşlımız kendisini yalnız hissetmesin. Hiçbir anne çocuklarının ihtiyacını karşılayamadım ya da onlar aç kalacak diye üzülmesin diye bütün hemşehrilerimizle beraber bu tür projelerimize ağırlık veriyoruz. Bu anlayış ile Ramazan ayında da Kızılay ile iş birliği içerisinde, hem şehrimizdeki hemşehrilerimizle hem de şehir dışındaki hemşehrimizin desteğiyle bu aşevimizden 600 ailemize yaklaşık 4 bin vatandaşımızın evine tek tek kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırılıyor. Bizlerde valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarımızdan geçen yıl yaklaşık 5 milyon Türk Lirası bu yıl da 8 milyon Türk Lirası gibi bir destekle bu projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Ben bu projeye destek verem hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her gün bir hemşehrimiz bir veya iki gün bu mutfakta kaynayan kazanların masraflarını karşılıyor. Bunun gibi projelerimizi geliştirerek devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Ben herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
img

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
img

Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Fenerbahçe ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Rangers maçının muhtemel 11'i

İşte Rangers maçının muhtemel 11'i
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.