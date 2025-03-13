Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan'da 3.200 Kişiye Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Valiliği iş birliği ve hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlanıp gün boyu hazırlanan yemekler gönüllüler aracılığıyla 600 aile olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişiye kapılarına kadar teslim ediliyor. Ağrı Valisi Mustafa Koç da Kızılay'ın yürüttüğü projeyi yerinde inceledi. Vali Koç, bu tür projelerin, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarından geçen yıl yaklaşık 5 milyon TL, bu yıl ise 8 milyon TL gibi bir destekle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Koç, "bizler hem sosyal devlet olma gereği hem de kadim kültürümüzün bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ilimizde valilik olarak hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, ihtiyacı olan kim varsa onların yanında yer almaya özen gösterdiğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız kendisini garip hissetmesin. Hiçbir yaşlımız kendisini yalnız hissetmesin. Hiçbir anne çocuklarının ihtiyacını karşılayamadım ya da onlar aç kalacak diye üzülmesin diye bütün hemşehrilerimizle beraber bu tür projelerimize ağırlık veriyoruz. Bu anlayış ile Ramazan ayında da Kızılay ile iş birliği içerisinde, hem şehrimizdeki hemşehrilerimizle hem de şehir dışındaki hemşehrimizin desteğiyle bu aşevimizden 600 ailemize yaklaşık 4 bin vatandaşımızın evine tek tek kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırılıyor. Bizlerde valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarımızdan geçen yıl yaklaşık 5 milyon Türk Lirası bu yıl da 8 milyon Türk Lirası gibi bir destekle bu projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Ben bu projeye destek verem hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her gün bir hemşehrimiz bir veya iki gün bu mutfakta kaynayan kazanların masraflarını karşılıyor. Bunun gibi projelerimizi geliştirerek devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Ben herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI