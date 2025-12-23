THY ve Gulf Air ortak uçuş anlaşmasını genişletti

Haberler

Türk Hava Yolları ve Bahreyn'in Gulf Air şirketi, ortak uçuş anlaşmalarını genişleterek Gulf Air yolcularının İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Budapeşte, Prag, Venedik, Viyana ve Rize'ye uçabilmelerini sağladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Gulf Air ile ortak uçuş anlaşmasının genişletilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İş birliğimizi derinleştirmekten ve İstanbul'un önde gelen küresel merkez rolünü güçlendirmeye devam etmekten dolayı mutluyuz. Bu genişletilmiş iş birliğinin, gelişmiş bağlantı sayesinde yolcularımız için katma değer sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'dan daha fazla şehre ulaşım imkanı"

Gulf Air CEO'su Martin Gauss ise "Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşmasının genişletilerek, yolculara İstanbul üzerinden Avrupa ve Türkiye genelinde daha fazla destinasyona erişim imkanı sunulduğunun ve seyahat planlamalarında daha fazla seçenek sağlandığının altını çizerek, "İstanbul Havalimanı'nı önemli bir bağlantı merkezi olarak kullanarak, Türk Hava Yolları ile ortaklaşa tek ve sorunsuz bir güzergah üzerinden daha fazla şehre ulaşım imkanı sunuyoruz. Koordineli uçuş programlarımız, bu ortak rotalarda müşterilerimiz için daha sorunsuz bağlantılar ve daha akıcı bir seyahat deneyimi sunmak üzere tasarlandı" diye konuştu. - İSTANBUL

