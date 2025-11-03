Haberler

Türk Hava Yolları, Süleymaniye Uçuşlarını Yeniden Başlattı

Türk Hava Yolları, Nisan 2023'te ara verilen Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlattığını duyurdu. Süleymaniye, THY'nin Irak'taki destinasyon sayısını 6'ya çıkarırken, seferler haftada 4 gün düzenlenecek.

Türk Hava Yolları (THY), Nisan 2023'te ara verilen Süleymaniye uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu.

THY, Nisan 2023'te ara verilen Süleymaniye uçuşlarının yeniden başlattı. Irak'ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen THY, Süleymaniye hattının yeniden devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını yeniden 6'ya yükseltti.

"Misafirlerimizi yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz"

Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Süleymaniye'ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süleymaniye seferlerimiz, yalnızca bölgedeki uçuş ağımızı genişletmeyecek, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

THY'nin Süleymaniye seferleri, İstanbul Havalimanı (IST) ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU) arasında Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı, 27 Mart sonrasında ise uçuşların haftanın yedi günü karşılıklı icra edileceği ifade edildi.

İstanbul-Süleymaniye ve Süleymaniye-İstanbul hattı seferlerinin biletleri 325 USD'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
